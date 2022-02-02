Екстренер київського "Динамо" заявив, що Росія зобов'язана перемогти Україну в півфіналі Євро-2022
Колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв побажав збірній Росії перемоги у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу
Про це він заявив у коментарі російському сайту Legalbet.
За словами Газзаєва, останніми роками російський футзал досягає великих успіхів, тому збірна РФ має перемагати Україну в півфіналі Євро-2022.
"Останніми роками російський міні-футбол досягає високих досягнень. Росія має перемогти. Чи стане цей матч першим, після якого Росію та Україну перестануть розводити з політичних мотивів, збірні почнуть грати один проти одного? Спорт не має національності. У будь-яких видах. Бразилець Дієго Коста виступає за збірну Іспанії. Українські спортсмени грають за Росію", - сказав Газзаєв, який у 2009 - 2010 роках був головним тренером "Динамо".
Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2020 в Амстердамі (Нідерланди) у п'ятницю, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
- 1 лютого стало відомо, що у півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з Росією.
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