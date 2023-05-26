Екстренер "Шахтаря" розпочав переговори з клубом АПЛ

Про це повідомляє Record Sport.

За інформацією джерела, в "Евертоні" вже шукають нового тренера, якщо за підсумками сезону не буде продовжена співпраця з Шоном Дайчем.

Представники "Евертона" вже провели перші перемовини з головним тренером бразильського "Ботафого" Луїшем Каштру. Його чинний контракт розрахований до кінця 2023 року.

Луїш Каштру очолював "Шахтар" з 2019 до 2021 року, під його керівництвом команда у сезоні 2019/20 виграла чемпіонат України та дійшла до півфіналу Ліги Європи.