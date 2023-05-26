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Головна Спорт Екстренер "Шахтаря" розпочав переговори з клубом АПЛ

Екстренер "Шахтаря" розпочав переговори з клубом АПЛ

26 травня, 2023 п'ятниця
03:12
Спорт Луїш Каштру

Колишній тренер "Шахтаря" Луїш Каштру провів перші переговори з англійським "Евертоном"

Про це повідомляє Record Sport.

За інформацією джерела, в "Евертоні" вже шукають нового тренера, якщо за підсумками сезону не буде продовжена співпраця з Шоном Дайчем.

Представники "Евертона" вже провели перші перемовини з головним тренером бразильського "Ботафого" Луїшем Каштру. Його чинний контракт розрахований до кінця 2023 року.

Луїш Каштру очолював "Шахтар" з 2019 до 2021 року, під його керівництвом команда у сезоні 2019/20 виграла чемпіонат України та дійшла до півфіналу Ліги Європи.

  • "Евертон" йде 17-м у турнірній таблиці АПЛ та випереджає "Лестер" та "Лідс" із зони вильоту лише на 2 бали. До кінця сезону - 1 матч.

  • За "Евертон" грає українець Віталій Миколенко.

футбол
Англія
Віталій Миколенко
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