Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Екстренер Усика розповів про скандальний розрив з українцем та роботу на його суперника

Екстренер Усика розповів про скандальний розрив з українцем та роботу на його суперника

25 серпня, 2023 п'ятниця
01:00
Спорт Владислав Сіренко

Американський тренер Джеймс Алі Башир заявив, що Олександр Усик досі не пояснив йому причину припинення співпраці у 2017 році

Про це Башир розповів talkSport

За словами американського тренера, який у 2016 році привів Олександра Усика до першого чемпіонського титулу, який він у першій важкій вазі (до 90,7 кг) здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі, український боксер досі не пояснив йому причину розриву на початку 2017 року.

"Він просто надіслав мені повідомлення, в якому було написано: "Ми більше не потребуємо ваших послуг". Я не розумів тоді, не розумію і зараз. Але яка різниця, адже зараз у команді Дюбуа. І я задоволений цим. Це бокс. Тут ще й не таке бувало. Тренер, як адвокат, клієнт пішов, клієнт прийшов", - розповів Башир. 

Прогноз на поєдинок Усик - Дюбуа

Він висловив переконання, що британець здатен нокаутувати українця, адже не поступається за силою удару Володимиру Кличку та Ленноксу Льюїсу, з якими також працював Джеймс Алі Башир. 

"Мені є з ким порівнювати. Я працював з такими панчерами як Леннокс Льюїс та Володимир Кличко. І ударна міць Дюбуа на цьому рівні. Вона дозволяє йому конкурувати з найсильнішими. Не списуйте його з рахунків", - закликав Башир. 

Він додав, що сподівається, що британець нокаутує Усика.

"Я реально на це сподіваюся. Ми хочемо позбавити Усика страждань на старті бою - до шостого чи сьомого раундів. Молодість – його козир. Дюбуа не вистачає досвіду Усика. Але й Усику не вистачає потужності Дюбуа", - пояснив Башир, який також тренує іншого українського боксера - Владислава Сіренка. 

Коли відбудеться бій Усик - Дюбуа

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець проведе наступний бій 26 серпня у Вроцлаві (Польща) проти Даніеля Дюбуа.

Бокс
Володимир Кличко
Олександр Усик
Читайте також:
Володимир Зеленський
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
український прапор у Криму
24 серпня, 2023 четвер
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
Ту-22М3
24 серпня, 2023 четвер
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.82
    Купівля 37.82
    Продаж 38.7
  • EUR
    Купівля 41.16
    Продаж 42.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
02:22
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик травмувався і пропустить найближчий матч "Челсі"
01:58
Вибух
Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області
01:28
мобілізація
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 серпня
00:31
пригожин та кадиров
"Я просив його відкинути особисті амбіції": Кадиров відреагував на смерть Пригожина
2023, четвер
24 серпня
23:58
обстріл, ППО
В Одесі під час повітряної тривоги працювала ППО
23:56
Андрій Ярмоленко
Євро-2024: Ярмоленко ризикує пропустити матчі з Англією та Італією
23:32
LEGO Маріуполь
Lego запускає продаж конструкторів зі шрифтом Брайля
23:24
Вікторія Онопрієнко
Онопрієнко принесла Україні першу за 4 роки медаль ЧС з художньої гімнастики
23:05
SpaceX
Мін'юст США судитиметься зі SpaceX Ілона Маска
22:53
Аналітика
Сергій Згурець
У Криму могли вперше вдало застосувати "Нептун" для ударів по об'єктах РФ. Колонка Сергія Згурця
22:48
Оновлено
F-16
США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у вересні
22:36
Дмитро Кулеба
Кулеба з 13-ма головами МЗС світу "заспівали" гімн України у twitter
22:02
Віталій Буяльський (ліворуч), Динамо - Бешикташ
"Динамо" драматично програло "Бешикташу" в Лізі конференцій
21:57
Ракетний комплекс Нептун
Російський С-400 у Криму знищили за допомогою ракети "Нептун", - Бутусов
21:54
Зоря
"Зоря" поступилася "Славії" у Лізі Європи
21:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Безпека у регіоні Чорного моря вже не належить Росії
21:30
Ексклюзив
Василь Шкляр
Війна з Росією є вирішальною битвою за нашу незалежність, - письменник Шкляр
21:19
Канада, світ, Наталка Цмоць
Канада призначила послом в Україні Наталку Цмось
20:51
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулося 26 боєзіткнень, ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському напрямку
20:50
"Барбі"
"Барбі" стала найкасовішою стрічкою 2023 року в США
20:44
Чарльз III та біженці з України
Британія оголосила новий пакет підтримки для біженців з України вартістю 11,5 млн фунтів
20:31
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
20:24
Збірна України з волейболу
Україна програла Польщі у заключному матчі групового раунду ЧЄ з волейболу
20:15
Пригожин у спідньому в таборі "Вагнера"
США вважають, що літак з Пригожиним збила запущена з території РФ ракета, - Reuters
20:15
потяг, поїзд
Вантажні поїзди перетинатимуть українсько-молдавський кордон за спрощеною процедурою. Що змінилося
20:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Я впевнений, це остання війна, яка дасть нам можливість вибратися з-під уламків імперії
20:10
Юрій Гудименко
Атаки безпілотників на Москву покликані тиснути на психіку росіян - військовослужбовець Юрій Гудименко 
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Україна: в пошуках сенсів
20:00
Ексклюзив
Олександр Петлінський
Нас не перемогти ані силою, ані волею, – воїн Олександр Петлінський. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 547-го дня війни: українські військові висадились у Криму, Норвегія надасть Україні ракети IRIS-T і винищувачі F-16
19:42
японія морепродукти, риба
Китай у відповідь на скидання в океан очищеної радіоактивної води з Фукусіми призупинив імпорт морепродуктів з Японії
19:26
S.T.A.L.K.E.R 2
Вийшов трейлер української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
путін та пригожин
Пригожин припускався серйозних помилок, але й добивався потрібного результату: Путін про катастрофу літака вагнерівців
19:17
на фото: прапор, який запустили в окуповані райони Херсонщини
У День Незалежності в окупованому Луганську пролунав гімн України, а з Херсона в окуповані райони запустили державний прапор
19:01
Оновлено
Джо Байден
Мати Кадирова, керівники окупаційного "Артеку" та "Юнармії": США оголосили нові санкції проти росіян
18:58
Twich
РФ оштрафувала сервіс Twitch за відмову видалити відео про підрив Каховської ГЕС
18:32
НАЗК
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії
18:18
Оновлено
F-16
Норвегія надасть Україні F-16, тренуватиме пілотів та поповнить запаси ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ігор Танчин
Ліквідація Пригожина: Туга, вона ж нудьга
18:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV