Екстренер Усика розповів про скандальний розрив з українцем та роботу на його суперника
Американський тренер Джеймс Алі Башир заявив, що Олександр Усик досі не пояснив йому причину припинення співпраці у 2017 році
Про це Башир розповів talkSport.
За словами американського тренера, який у 2016 році привів Олександра Усика до першого чемпіонського титулу, який він у першій важкій вазі (до 90,7 кг) здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі, український боксер досі не пояснив йому причину розриву на початку 2017 року.
"Він просто надіслав мені повідомлення, в якому було написано: "Ми більше не потребуємо ваших послуг". Я не розумів тоді, не розумію і зараз. Але яка різниця, адже зараз у команді Дюбуа. І я задоволений цим. Це бокс. Тут ще й не таке бувало. Тренер, як адвокат, клієнт пішов, клієнт прийшов", - розповів Башир.
Прогноз на поєдинок Усик - Дюбуа
Він висловив переконання, що британець здатен нокаутувати українця, адже не поступається за силою удару Володимиру Кличку та Ленноксу Льюїсу, з якими також працював Джеймс Алі Башир.
"Мені є з ким порівнювати. Я працював з такими панчерами як Леннокс Льюїс та Володимир Кличко. І ударна міць Дюбуа на цьому рівні. Вона дозволяє йому конкурувати з найсильнішими. Не списуйте його з рахунків", - закликав Башир.
Він додав, що сподівається, що британець нокаутує Усика.
"Я реально на це сподіваюся. Ми хочемо позбавити Усика страждань на старті бою - до шостого чи сьомого раундів. Молодість – його козир. Дюбуа не вистачає досвіду Усика. Але й Усику не вистачає потужності Дюбуа", - пояснив Башир, який також тренує іншого українського боксера - Владислава Сіренка.
Коли відбудеться бій Усик - Дюбуа
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець проведе наступний бій 26 серпня у Вроцлаві (Польща) проти Даніеля Дюбуа.
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