Екстренер Усика зробив приголомшливий прогноз на бій українця з Ф'юрі

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Два бокових".

За словами Башира, Усик зараз, можливо, є найкращим боксером світу, а у надважкій вазі йому точно немає рівних.

"Я думаю, що він може побити Ф'юрі. Мені здається, що у нього є стиль і швидкість, щоб перемогти Тайсона. Йому просто не можна дозволяти Ф'юрі перти і навалюватися на нього, тому що через це Усик втомиться. Це його вимотає, адже на ньому буде відпочивати великий 127-кілограмовий хлопець. Але я думаю, що зараз Усик - найкращий боксер у надважкій вазі", - розповів Башир.

Він спрогнозував, що у ймовірному поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу Усик переміг би Ф'юрі за очками.

"Тайсон спробує натиснути на нього і нокаутувати в пізніх раундах. Усик намагатиметься перемогти його за очками. Можливо, він спіймає Тайсона в кінцівці бою. Знаєте, Ф'юрі нелегко нокаутувати. Тож я вважаю, що Усик переміг би за очками", - сказав Башир, який у 2016 році привів українця до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).



Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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