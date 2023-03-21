Екстренер збірної Англії у 75 років очолив клуб АПЛ

Про це повідомляє "Крістал Пелес" у twitter.

Рой Ходжсон уклав контракт з лондонським клубом до кінця нинішнього сезону. На посаді головного тренера він змінив француза Патріка Вієйра.

75-річний Ходжсон уже тренував "Крістал Пелес" у 2017 - 2021 роках. У минулому сезоні очолював "Вотфорд". У 2012 - 2016 роках був головним тренером збірної Англії.

"Крістал Пелес" займає в чемпіонаті Англії 12-те місце.