Екстренер збірної Англії у 75 років очолив клуб АПЛ
Колишній головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон до кінця сезону очолив "Крістал Пелес"
Про це повідомляє "Крістал Пелес" у twitter.
Рой Ходжсон уклав контракт з лондонським клубом до кінця нинішнього сезону. На посаді головного тренера він змінив француза Патріка Вієйра.
75-річний Ходжсон уже тренував "Крістал Пелес" у 2017 - 2021 роках. У минулому сезоні очолював "Вотфорд". У 2012 - 2016 роках був головним тренером збірної Англії.
"Крістал Пелес" займає в чемпіонаті Англії 12-те місце.
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