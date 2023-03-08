Екстренер національної команди України розкритикував Петракова за виклик гравців з РФ до збірної
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував українця Олександра Петракова за виклик до команди Вірменії гравців російських клубів
Про це повідомляє FanDay.
Таким чином Йожеф Сабо відреагував на те, що Олександр Петраков, який очолював збірну України, викликав до національної команди Вірменії чотирьох футболістів з російських клубів - Наїра Тікнізяна ("Локомотив"), Хорена Байрамяна ("Ростов") Едуарда Сперцяна та Георгія Арутюняна (обидва - "Краснодар").
"Я проти того, щоби викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки. Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань, справжній українець цього не зробив би", - сказав Сабо.
Олександр Петраков очолював збірну України з серпня 2021-го до грудня 2022 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
У 2019 році Петраков привів юнацьку збірну України до золотих медалей чемпіонату світу U-20.
У січні 2023 року 65-річний тренер очолив збірну Вірменії, яка стартує у відборі Євро-2024 25 березня домашньою грою з Туреччиною. Також суперниками вірменів по групі будуть Уельс, Хорватія та Латвія.
Йожеф Сабо тренував збірну України в 1994 та 1996-1999 роках та очолював "Динамо" у 1992, 1994, 1995 – 1997, 2004 – 2005 та 2007 роках.
- 14 січня Олександра Петракова призначили головним тренером збірної Вірменії.
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