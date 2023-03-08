Про це повідомляє FanDay.

Таким чином Йожеф Сабо відреагував на те, що Олександр Петраков, який очолював збірну України, викликав до національної команди Вірменії чотирьох футболістів з російських клубів - Наїра Тікнізяна ("Локомотив"), Хорена Байрамяна ("Ростов") Едуарда Сперцяна та Георгія Арутюняна (обидва - "Краснодар").

"Я проти того, щоби викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки. Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань, справжній українець цього не зробив би", - сказав Сабо.

Олександр Петраков очолював збірну України з серпня 2021-го до грудня 2022 року. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу-2022 в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

У 2019 році Петраков привів юнацьку збірну України до золотих медалей чемпіонату світу U-20.

У січні 2023 року 65-річний тренер очолив збірну Вірменії, яка стартує у відборі Євро-2024 25 березня домашньою грою з Туреччиною. Також суперниками вірменів по групі будуть Уельс, Хорватія та Латвія.

Йожеф Сабо тренував збірну України в 1994 та 1996-1999 роках та очолював "Динамо" у 1992, 1994, 1995 – 1997, 2004 – 2005 та 2007 роках.