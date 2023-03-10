Екстренер збірної України заявив, що не соромиться роботи в Росії

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Обійняти старих друзів, яких я залишив в РФ та Україні, — це те, чому я сумую найбільше. Відмінностей між росіянами та іспанцями немає, ми дуже схожі люди, ми близькі майже за всіма параметрами. У кожній країні є добрі й, скажімо так, погані люди. Ми схожі один на одного більше, ніж люди думають у всьому світі! Чому росіяни приїжджають до Іспанії на відпочинок чи жити? Тому що ми дуже схожі! В Іспанії й близько немає жодної русофобії. Ми вважаємо, що ви, звичайні люди, ні в чому не винні. Мені не соромно, що я працював у РФ", - сказав Рауль Ріанчо.

Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський "Спартак", де він спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім тренував команду самостійно на правах в.о. головного тренера. Іспанець поїхав з РФ наприкінці 2021 року.

Українським фанатам 63-річний Ріанчо відомий своєю роботою у штабі Сергія Реброва в "Динамо". Іспанець був помічником Андрія Шевченка у збірній України з футболу.