Екстренеру збірної України Петракову запропонували роботу за кордоном, - ЗМІ

Про це повідомляє Footboom.

За інформацією джерела, у 65-річного Петракова є пропозиції від іноземних клубів та збірних. Найближчими днями український тренер може отримати нове місце роботи.

Олександр Петраков очолював збірну України зі серпня 2021 року до січня 2022-го. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

У березні 2023 року збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.

13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.

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