Екстренеру збірної України Петракову запропонували роботу за кордоном, - ЗМІ
Колишній тренер збірної України з футболу Олександр Петраков може продовжити роботу за кордоном
Про це повідомляє Footboom.
За інформацією джерела, у 65-річного Петракова є пропозиції від іноземних клубів та збірних. Найближчими днями український тренер може отримати нове місце роботи.
Олександр Петраков очолював збірну України зі серпня 2021 року до січня 2022-го. Під його керівництвом національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.
У березні 2023 року збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.
- 22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.
- 13 січня Українська асоціація футболу оголосила про закінчення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим.
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