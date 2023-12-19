Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним

Про це пише "Радіо Свобода".

18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав "явку з повинною" до МКС, заявивши про готовність свідчити про воєнні злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи "Вагнер" і ПВК "Редут". Пізніше те ж видання оприлюднило його в інтерв’ю. Він представився, як Ігор Саліков – "офіцер військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальник 4-го відділу Управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури "ДНР", який брав участь у бойових діях ФСБ і ГРУ".

Джерела видання в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

Як йшлося у розслідуванні "Хитрість "Редут", бійці цього збройного формування воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.

Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК "Редут" журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій із відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів".

Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.

На сторінці Салікова в мережі "Вконтакте", де він сам вказує рід занять – "найманець", журналісти знайшли його фото, датоване 2010 роком, із нашивкою емблеми так званого "Центру оперативно-тактичних завдань "Редут-антитерор". Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала ПВК "Редут".

У 2014 році, згідно з інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Саліков очолював "ветеранську групу "Редут" у складі так званого "Союзу добровольців Донбасу". Як дослідили журналісти, "Союз добровольців Донбасу" (СДД) курує одну з великих груп найманців із системи "Редут" і досі. На з’їзді саме цієї організації 4 лютого 2023 року в окупованому Маріуполі оголосили про об’єднання найманців у єдину структуру, яку назвали "Російський добровольчий корпус" (Российский добровольческий корпус – рос.), (не плутати з РДК, "Русский добровольческий корпус", що воєнізованим формуванням, до якого входять громадяни Росії, які воюють на боці України; входив у Бєлгородську область з боку України).

Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – Ігор Коваль. Завдяки цьому в мережі можна віднайти частину його відкритої біографії.

У ній Саліков вказує таке: "Брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. Після розпаду СРСР, вважав за краще присязі цієї країни не зраджувати і нової не приймати, тому з 1992 став вільним військовим фахівцем, тобто, найманцем".