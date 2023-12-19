Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним

Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним

19 грудня, 2023 вiвторок
12:25
Війна з Росією війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд

Колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії

Про це пише "Радіо Свобода".

18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав "явку з повинною" до МКС, заявивши про готовність свідчити про воєнні злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи "Вагнер" і ПВК "Редут". Пізніше те ж видання оприлюднило його в інтерв’ю. Він представився, як Ігор Саліков – "офіцер військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальник 4-го відділу Управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури "ДНР", який брав участь у бойових діях ФСБ і ГРУ".

Джерела видання в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.

Як йшлося у розслідуванні "Хитрість "Редут", бійці цього збройного формування воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.

Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК "Редут" журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій із відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів".

Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.

На сторінці Салікова в мережі "Вконтакте", де він сам вказує рід занять – "найманець", журналісти знайшли його фото, датоване 2010 роком, із нашивкою емблеми так званого "Центру оперативно-тактичних завдань "Редут-антитерор". Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала ПВК "Редут".

У 2014 році, згідно з інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Саліков очолював "ветеранську групу "Редут" у складі так званого "Союзу добровольців Донбасу". Як дослідили журналісти, "Союз добровольців Донбасу" (СДД) курує одну з великих груп найманців із системи "Редут" і досі. На з’їзді саме цієї організації 4 лютого 2023 року в окупованому Маріуполі оголосили про об’єднання найманців у єдину структуру, яку назвали "Російський добровольчий корпус" (Российский добровольческий корпус – рос.), (не плутати з РДК, "Русский добровольческий корпус", що воєнізованим формуванням, до якого входять громадяни Росії, які воюють на боці України; входив у Бєлгородську область з боку України).

Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – Ігор Коваль. Завдяки цьому в мережі можна віднайти частину його відкритої біографії.

У ній Саліков вказує таке: "Брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. Після розпаду СРСР, вважав за краще присязі цієї країни не зраджувати і нової не приймати, тому з 1992 став вільним військовим фахівцем, тобто, найманцем".

  • Раніше проєкти "Схеми" та "Система" у дослідженні діяльності й структури ПВК "Редут" довели, що це угруповання є збройним формуванням, контрольованим і фінансованим ГРУ РФ, а найманців приписують до військових частин ГРУ або "віртуальних" в/ч.
Кримінал
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року
18 грудня, 2023 понедiлок
Тополя з "Антитіл" поділився, як ставиться до методів роботи ТЦК та повісток у спортзалі
Віктор Орбан
18 грудня, 2023 понедiлок
У ЄС планують позбавити Орбана права голосу, аби схвалити допомогу Україні, - Financial Times
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
18 грудня, 2023 понедiлок
Чому нас таки візьмуть до Європи?
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.4
    Продаж 41.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
13:23
Володимир Зеленський
В ОП розповіли, скільки радників у Зеленського і хто ці люди
13:21
У Дніпрі Укрзалізниця запускає City Express за прикладом Києва
13:10
Ладижинська ТЕС
На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини
12:55
окупанти
Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС
12:51
обстріл, ППО
Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
12:44
ООН
В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців від 24 лютого 2022-го
12:40
У Бучі в межах реформи шкільного харчування відкрили першу в Україні фабрику-кухню
12:31
На фото: Джонатан Мейджорс
Студія Marvel звільнила Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях 
12:31
Олексій Гончаренко
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
12:29
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС
12:28
заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі
12:25
Оновлено
Метро Київ
Голова комісії Київради заявив про ймовірність закриття на ремонт "червоної" гілки метро. У КМДА заперечили
12:21
радбез ООН
Радбез ООН перегляне заклик до припинення вогню в Газі, щоб запобігти повторному ветуванню з боку США
12:14
Оновлено
Фінляндія НАТО
Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. МЗС Росії викликало фінського посла
12:08
OPINION
Олексій Біловол
Що мав би сказати Зеленський на пресконференції
12:06
окупанти
У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки", - ГУР
12:05
Hyundai
Hyundai Motor продасть свій завод у РФ
12:03
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Аграрного потенціалу України вистачить, щоб "покласти" ринок усієї Європи, - журналіст Сієрант
11:49
Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку
11:45
Нью-Йорк повінь
Північний схід США накрив потужний шторм: загинули щонайменше 4 людини
11:40
OPINION
Анатолій Павелко
Війна і ліс: що відбувається з лісами на Чернігівщині
11:39
Оновлено
Вулкан, Ісландія
Ситуація краща, ніж очікували: виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує найближчому місту
11:37
Литовський депутат Пятрас Гражуліс
Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса
11:31
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено понад 560 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 19 грудня
11:22
Крим
Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР
11:18
Ексклюзив
Сербія
Результати виборів у Сербії були передбачуваними, - політолог Варґа
11:11
Україні вдається протистояти "суперзброї" Путіна, - британська розвідка
11:03
залізничний вокзал Київ
"Зірка сходить": на залізничному вокзалі в Києві відкриють різдвяну виставку
10:58
Корабель MAX EMPEROR
Аналітики прогнозують підвищення цін на нафту через напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі
10:52
В Україні запустили ще дві свердловини: за добу вони дають понад 200 тис. куб. м газу
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Путін перетворив росіян на "людожерське суспільство", а Україна намагається перемогти завдяки технологічній перевазі. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:35
В Україні засудили до 15 років тюрми агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ
10:23
поле, пшениця, зерно
Гуманітарне розмінування: з початку року до використання аграріям повернули понад 200 тис. га землі
10:17
метро
Закриття метро в Києві: за добу людям компенсували понад 110 тис. грн
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: євро та долар подорожчали
10:03
OPINION
Лариса Волошина
"Креатив" з прослуховуванням
10:01
Олексій Навальний
У Росії суд зупинив справи щодо Навального через його зникнення, яке в ООН назвали "насильницьким"
09:46
Ексклюзив
ЗСУ
Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є вкрай перспективним, - Згурець
09:39
Оновлено
землетрус у Китаї
У Китаї через потужний землетрус загинули понад 110 людей. Тайвань запропонував допомогу у ліквідації наслідків
09:14
Ексклюзив
Окупанти перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку, - майор ЗСУ Кудряшов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV