Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним
Колишній військовослужбовець РФ Ігор Саліков звернувся до Міжнародного кримінального суду із заявою про готовність свідчити про злочини російської армії
Про це пише "Радіо Свобода".
18 грудня 2023 року російське видання Gulagu.net опублікувало новину про те, що російський військовий написав "явку з повинною" до МКС, заявивши про готовність свідчити про воєнні злочини армії РФ, зокрема, щодо діяльності групи "Вагнер" і ПВК "Редут". Пізніше те ж видання оприлюднило його в інтерв’ю. Він представився, як Ігор Саліков – "офіцер військової розвідки (ГРУ) Міноборони РФ, ексначальник 4-го відділу Управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури "ДНР", який брав участь у бойових діях ФСБ і ГРУ".
Джерела видання в українській спецслужбі й одному з правоохоронних органів підтвердили, що це дійсно Ігор Саліков.
Як йшлося у розслідуванні "Хитрість "Редут", бійці цього збройного формування воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця ПВК трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України.
Також у межах розслідування діяльності і походження ПВК "Редут" журналісти вивчали біографію Ігоря Салікова. Однією з версій із відкритих джерел було те, що ця так звана ПВК бере початок від російської громадської організації "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів".
Згідно з даними з російських реєстрів, ця ГО існувала із 2008 по 2011 рік. Ігор Саліков – значився одним із її співзасновників. Як, зокрема, і російський, журналіст Аркадій Бабченко.
На сторінці Салікова в мережі "Вконтакте", де він сам вказує рід занять – "найманець", журналісти знайшли його фото, датоване 2010 роком, із нашивкою емблеми так званого "Центру оперативно-тактичних завдань "Редут-антитерор". Також у профілі військового є фотографії з Іраку, де працювала ПВК "Редут".
У 2014 році, згідно з інформацією міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, Саліков очолював "ветеранську групу "Редут" у складі так званого "Союзу добровольців Донбасу". Як дослідили журналісти, "Союз добровольців Донбасу" (СДД) курує одну з великих груп найманців із системи "Редут" і досі. На з’їзді саме цієї організації 4 лютого 2023 року в окупованому Маріуполі оголосили про об’єднання найманців у єдину структуру, яку назвали "Російський добровольчий корпус" (Российский добровольческий корпус – рос.), (не плутати з РДК, "Русский добровольческий корпус", що воєнізованим формуванням, до якого входять громадяни Росії, які воюють на боці України; входив у Бєлгородську область з боку України).
Розслідувачі Радіо Свобода також додають, що в результаті аналізу біографії профілю Салікова вдалось встановити його псевдонім, який він часто використовує – Ігор Коваль. Завдяки цьому в мережі можна віднайти частину його відкритої біографії.
У ній Саліков вказує таке: "Брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. Після розпаду СРСР, вважав за краще присязі цієї країни не зраджувати і нової не приймати, тому з 1992 став вільним військовим фахівцем, тобто, найманцем".
- Раніше проєкти "Схеми" та "Система" у дослідженні діяльності й структури ПВК "Редут" довели, що це угруповання є збройним формуванням, контрольованим і фінансованим ГРУ РФ, а найманців приписують до військових частин ГРУ або "віртуальних" в/ч.
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