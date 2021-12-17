Ексзаступник голови МВС Гогілашвілі заявив, що його не охороняє "Альфа"

Про це він повідомив в інтерв'ю Бабелю.

"Мене не охороняють співробітники "Альфи". На мене було скоєно замах, мені розстріляли машину. Було порушено справу. Я відмовився від охорони. Але дитина та дружина їздять з охороною. І коли показують мою дитину та садок, до якого він ходить - звичайний садок у нашому районі, - це не дуже добре. Я б спокійно їздив на машині без прикриття, якби мені її не розстрілювали. Якби я пончиками торгував чи пиріжками", - сказав Гогілашвілі.



Читайте також: Гогілашвілі з дружиною мешкають у одному маєтку з очільником військової розвідки Будановим, - розслідування

Він наголосив, що влада пропонувала йому охорону від СБУ, проте він відмовився.

"Охорони в мене нема. Мені пропонували КОРД, пропонували "Альфу" - я відмовився. Особливо після замаху на Сергія Шефіра наполягали, щоб я їздив разом із охороною", - додав Гогілашвілі.

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля". Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".

За даними журналістів проєкту Bihus.info, родина заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі могла користуватись броньованим автомобілем та охороною Служби безпеки України.

Згодом Гогілашвілі заявив, що в нього немає російського громадянства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb