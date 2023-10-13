Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний був ліквідатором приватного підприємства під час банкрутства. Тоді він начебто незаконно відчужив нерухоме майно за 988 тис. грн, що суперечить інтересам цього підприємства та його кредиторів. Встановлена фігурантом вартість підприємства у 10 разів менша за ринкову, таким чином чоловік завдав банківській установі понад 10 млн грн збитків.

Як додали в ДБР, до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства-боржника з Вінниччини. Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. При цьому покупці були напряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.

Колишньому заступнику міністра юстиції повідомлено про підозру у розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України), наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

На фото видно, що підозрюваний - це колишній заступник міністра юстиції Віталій Василик, якого Кабмін звільнив 16 серпня 2022 року.

Фото: https://www.facebook.com/v.v.vasylyk/

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.