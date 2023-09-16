У Дніпрі на ремонті шкільного даху вкрали 1 млн грн з бюджету: ДБР повідомило про підозру заступниці мера та підряднику

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Для проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл Дніпра департамент міської ради уклав договори з приватним підприємством.

Після виконання ремонтних робіт заступниця мера підписала та скріпила печаткою кошториси, у які директор підприємства вніс ціни на будматеріали, які були у 2 рази вищі за ринкові.

Таким чином заступниця мера безпідставно перерахувала майже 1 млн грн з міського бюджету на рахунок приватного підприємства.

Співробітники Нацполіції провели обшуки у помешканнях фігурантів, у міськраді та на приватному підприємстві, якому було зараховано кошти з бюджету.

Заступниці мера Дніпра та підряднику інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали директора Київського пологового будинку, який найняв на роботу 17 вигаданих працівників, на зарплати яким було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів. Йому повідомили про підозру у розтраті.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.