У Дніпрі на ремонті шкільного даху вкрали 1 млн грн з бюджету: ДБР повідомило про підозру заступниці мера та підряднику
Заступниця мера Дніпра затвердила кошториси на капітальний ремонт шкільного даху і безпідставно перерахувала на рахунок приватного підприємства майже 1 млн грн з міського бюджету
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Для проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл Дніпра департамент міської ради уклав договори з приватним підприємством.
Після виконання ремонтних робіт заступниця мера підписала та скріпила печаткою кошториси, у які директор підприємства вніс ціни на будматеріали, які були у 2 рази вищі за ринкові.
Таким чином заступниця мера безпідставно перерахувала майже 1 млн грн з міського бюджету на рахунок приватного підприємства.
Співробітники Нацполіції провели обшуки у помешканнях фігурантів, у міськраді та на приватному підприємстві, якому було зараховано кошти з бюджету.
Заступниці мера Дніпра та підряднику інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Фото: Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурораПримітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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