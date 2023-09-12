Платив зарплату неіснуючим працівникам: у Києві директору пологового будинку повідомлено про підозру у розтраті 4,5 млн грн
Правоохоронці затримали директора столичного пологового будинку, який найняв на роботу 17 неіснуючих працівників, на зарплати яким було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
У Києві директору одного з пологових будинків було повідомлено про підозру у розтраті 4,5 млн грн на виплатах фіктивним працівникам.
За даними слідства, підозрюваний надав вказівку "працевлаштувати" до комунального закладу 17 осіб. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали.
Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати. Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.
Чоловіка звинувачують у розтраті коштів, службове підроблення та пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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