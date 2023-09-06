Привласнили 1,4 млн грн зарплатні під час окупації: двом експосадовицям Херсонської міськради оголосили підозру

Про це інформує пресслужба ДБР.

За даними слідства, під час окупації Херсона керівниця Департаменту розвитку об’єктів комунальної власності та її підлегла - начальниця відділу обліку - безпідставно нараховували собі підвищену заробітну плату та додаткові премії.

Порушуючи законний порядок преміювання, вони самі нараховували собі заробітні плати, які іноді перевищували встановлені більше, ніж в 10 разів.

Так, за квітень 2022 року очільниця департаменту замість 17 388 грн отримала 199 897 грн. Її підлегла за квітень 2022 року отримала 151 тис. грн, що в 14 разів більше максимально визначеної суми.

У серпні-вересні 2022 року чиновниць офіційно звільнили. ДБР зазначає, що загалом з січня по серпень 2022 року керівниця департаменту отримала 616 135 грн зарплатні, а її спільниця – 565 659 грн.

Таким чином чиновниці завдали матеріальних збитків місцевому бюджету Херсонської міської територіальної громади на загальну суму 1,4 млн грн.

Щоб не привертати увагу фінансових моніторингових установ до своїх протиправних дій, змовниці постійно переправляли гроші між рахунками департаменту, а потім - на власні банківські рахунки.

У серпні-вересні підозрювані втекли на непідконтрольні території Україні. За даними Бюро, одна з них навіть публічно робить кар’єру в органах влади окупантів. Колишня начальниця відділу тепер очолює так звану службу зайнятості та бере участь в агітації фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях.

Фігуранткам заочно повідомили про підозру за статтею про привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Фото: ДБР

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