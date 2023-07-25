Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що ексочільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті й погодився очолити створений агресором так званий відділ правового забезпечення у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів.

За даними СБУ, серед основних завдань колаборанта було "переведення" ввірених йому установ під вимоги російського законодавства. Для цього він намагався створити штат з місцевих жителів, яким обіцяв виплачувати заробітну плату в рублях та лояльне ставлення від окупантів.

Після деокупації Херсона колаборант "заліг на дно" за місцем проживання в обласному центрі й таким чином сподівався уникнути правосуддя.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.