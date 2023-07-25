Пішов на співпрацю з окупантами: СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА
У вівторок, 25 липня, Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому посадовцю оборонного департаменту Херсонської обласної державної адміністрації, який під час окупації регіону співпрацював з росіянами
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що ексочільник юридичного відділу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.
Під час тимчасової окупації Херсона він залишився у місті й погодився очолити створений агресором так званий відділ правового забезпечення у захопленому на той час басейновому управлінні водних ресурсів.
За даними СБУ, серед основних завдань колаборанта було "переведення" ввірених йому установ під вимоги російського законодавства. Для цього він намагався створити штат з місцевих жителів, яким обіцяв виплачувати заробітну плату в рублях та лояльне ставлення від окупантів.
Після деокупації Херсона колаборант "заліг на дно" за місцем проживання в обласному центрі й таким чином сподівався уникнути правосуддя.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Також 25 липня Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді проросійському політику, колишньому народному депутату Євгену Мураєву. Йому звинувачують у поширенні кремлівської пропаганди через телеканал "НАШ".
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