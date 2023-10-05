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Екуменічний соціальний тиждень: про що говорили у перший день

5 жовтня, 2023 четвер
21:07
Львів Мирослав Маринович

У середу, 4 жовтня, у Львові розпочався 16-й Екуменічний соціальний тиждень із фокусною темою "Від війни – до сталого миру: через справедливість та солідарність". У перший день відбулась однойменна міжнародна панельна дискусія

Форум триватиме до 7 жовтня. Під час нього відбудуться круглі столи, міжнародні панельні дискусії, семінари, виставки та майстер-класи, поділені за тематичними блоками: релігійно-екуменічний та етичний, історико-політичний, екологія, міграція, культурно-освітній та інформаційний.

Еспресо - головний інформаційний партнер заходу.

У перший день форуму відкрив панельну дискусію професор Мирослав Маринович, віцеректор Українського католицького університету. У своїй доповіді він наголосив, що ми не можемо побудувати дієву систему безпеки – тобто сталий мир – шляхом спотворення чи ігнорування цінностей, передусім справедливості. Водночас що більше політики ігнорують цінності через несправедливі поступки агресору, то зарозумілішим він стає, і дедалі меншу безпеку ми отримуємо.

"Для українців головним критерієм є справедливість, а тому якщо їхня держава чинить несправедливість, вони бунтують проти держави. І в історії було не раз, що через свою вимогу справедливості ми занапащували свою державність. Для московитів же все навпаки: головним критерієм є державність. І вони легко змиряться з несправедливістю своїх правителів, якщо при цьому буде збережено їхню державу", – поділився Мирослав Маринович.

Ще одним доповідачем міжнародної панелі "Від війни – до сталого миру: через справедливість та солідарність" став доктор Жерар Паверс, директор Католицького центру з миробудування, професор Університету Нотр-Дам. Він зазначив, що справедливий мир має багато складових. Як мінімум, він повинен гарантувати негативний мир - безпеку, вільну від постійної загрози нової війни. Але він повинен йти набагато далі і прагнути до позитивного миру - миру, заснованого на справедливості, свободі, правді і примиренні.

"Україна зараз є жертвою цієї небезпечної і невиправданої доктрини, доктрини "сила має рацію", яка слугує лише сильним державам, що прагнуть домінувати над слабшими. Якщо Україна та інші країни хочуть мати безпеку, на яку вони заслуговують, необхідно відкинути вседозволені підходи до етики і законів війни, а також небезпечні доктрини, такі як превентивна війна. Застосування військової сили має бути справді винятковим випадком - як у випадку з Україною - захисту від реальної агресії або збройного нападу", – зазначив він.

Валерій Пекар, викладач Львівської бізнес-школи УКУ, поділився основними тезами Маніфесту сталого миру, розробленого українським громадянським суспільством. Він наголосив, що страх, що Україна неспроможна держава, має залишитись в минулому. Бо неспроможна держава не могла б чинити опір такому великому ворогу.

Маніфест спрямований водночас на українське суспільство — щоб українці уявляли свою перемогу, міжнародних  союзники —  світ має знати, як запобігти наступній війні, а також на наших антиімперських союзників в РФ — на них, як зазначено в Маніфесті, покладається основна робота.

"Неможливо отримати мир ціною справедливості чи справедливість ціною миру. Сталий мир – це мир і справедливість одночасно", — наголосив Валерій Пекар, представляючи Маніфест.

Організаторами форуму є Інститут екуменічних студій (ІЕС) УКУ, Український католицький університет (УКУ УГКЦ), Фонд Конрада Аденауера в Україні (ФКА), Німецька лютеранська церква (EKD).

Суспільство
Культура
освіта
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