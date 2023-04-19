Електронні повістки через ДІЮ у майбутньому…

Ось приклад хайпового заголовка через не завжди коректне коментування теми військового обліку… То ж спробую розкрити цю тему трохи більш розширено.

Думаю, в самій ідеї електронного інформування про повістки є раціональне зерно, бо якщо повістка є, то її в будь-якому випадку мають вручити.

З точки зору ефективності та зручності для військовозобов’язаного, призовника та ТЦК не бачу якихось особливих проблем.

Скажу більше, незалежно від того, є воєнний стан чи ні, на військовозобов'язаних поширюються загальні правила і вимоги, визначені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Наприклад, згідно зі встановленими нормами, всі військовозобов'язані мають проходити медкомісію кожні 4 роки, більшість про це забуває, або просто не знає, а у військкоматах вкрай рідко це питання контролюють, що призводить до різних малоприємних інцидентів.

Згідно зі встановленими нормами, всі військовозобов'язані мають проходити медкомісію кожні 4 роки, більшість про це забуває, або просто не знає, а у військкоматах вкрай рідко це питання контролюють, що призводить до різних малоприємних інцидентів

Окремим розділом має бути передбачена опція взяття на військовий облік та прописка, або зміни приписки до призовної дільниці, чи зняття з обліку тощо.

То ж якщо ці питання будуть врегульовані, а також передбачені відповідні нагадування в Дії, то вважаю таке рішення системним і правильним.

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Наявність чи відсутність у вас у гаджеті додатка Дії не може скасувати традиційних способів вручення повістки чи, як зараз, у випадку різних життєвих обставин виписки адмінпротоколів, судових рішень чи інших довідок, які ви можете отримати у відповідній установі або через Дію.

Наявність чи відсутність у вас у гаджеті додатка Дії не може скасувати традиційних способів вручення повістки

Ми ж в Дії замовляємо різні довідки, проглядаємо за наявністю адмінпротоколів чи судових рішень, зручно ж, чи не так?

Разом з тим, думаю, що інтеграція військового обліку в Дію потребуватиме наявності часу та зворотного зв’язку.

Тож, на мою думку, опція військового обліку також має бути в наявності в Дії.

P.S. Усе, що стосується самої військової служби, та все, що з нею пов’язано, як під час війни, так і в мирний період, то це вже інше питання, і воно не стосується Дії.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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