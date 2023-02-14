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OPINION

Військовий чи цивільний: яким має бути міністр оборони

Олександр Антонюк
14 лютого, 2023 вiвторок
14:09
Погляд Олександр Антонюк

Слуги народу просувають ідею повернення практики призначення на посаду оборонного відомства військових

Мар'яно Безугла, оце ознайомився з вашими аргументами щодо ініціативи повернення на посаду міністра оборони військових. Хочу нагадати, що практика, коли очолює міністерство оборони цивільний, є випробуваною і довела свою ефективність в США та інших країн з блоку НАТО.

Саме американські консультанти ще у попередньому скликанні парламенту в рамках реформ військової галузі за стандартами НАТО наполягали саме на такому підході, аргументуючи цю практику тим, що військовий міністр і головнокомандувач в силу своєї військової природи, закладеної військовою ієрархією, будуть конфліктувати. І з цим нічого зробити неможливо, окрім розведення повноважень між цивільними та військовими.

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Тим більше, що ми вже це кіно проходили неодноразово, що можемо говорити про серіал!!!

Я розумію, що у команді президента України є кадровий голод, але це не привід займатись підміною понять.

Хочу запропонувати на випадок відставки міністра оборони України Олексія Резнікова, розглянути кандидатуру Андрія Мельника, який сьогодні (якщо не помиляюсь) є заступником міністра закордонних справ

Тому в рамках ініційованої мною тут дискусії, хочу запропонувати на випадок відставки міністра оборони України Олексія Резнікова, розглянути кандидатуру Андрія Мельника, який сьогодні (якщо не помиляюсь) є заступником міністра закордонних справ.

І зміни в Закон вносити не треба, під час війни створюючи загрози конфлікту між МО та ГШ, а також відхилятись від стандартів НАТО, і адекватна вимогам часу, професійна та патріотична кандидатура продовжить закладену ефективну модель комунікації з нашими західними партнерами.

Запропонуйте це президенту, повірте, ідея більш ніж раціональна!

Джерело

Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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Новини
Україна
політика
Міністерство оборони
війна з Росією
Олексій Резніков
НАТО
Слуга народу
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