Руцькой повертається у російську політику?
Декілька днів підряд спостерігаю за стартом медійної та публічною активністю вже давно забутого Олександра Руцького
З того, що потрапило нам в моніторинг попередньо можу сказати: його риторика на фоні божевільної пропаганди та публічного позиціювання офіційних осіб кремля виглядає раціональною. А все-таки, Руцькой — типовий імперіаліст.
Риторика Руцького на фоні божевільної пропаганди та публічного позиціювання офіційних осіб кремля виглядає раціональною
Читайте також: Арестович вирушив у "вільне політичне" плавання
Проте, вивчаючи формати та модераторів, які розпочали його просування, у мене складається враження, що ФСБ розпочало підготовку до проєкту "транзит влади", який Захід може проковтнути, що є небезпечно, оскільки завдання кремля (мова йде про ФСБ), зберегти РФ в її масштабах, щоб відновитись і розпочати відновлення імперії знову.
Для довідки: Олександр Володимирович Руцькой — російський державний і політичний діяч, генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу. З 1991 по 1993 — перший і останній віцепрезидент Російської Федерації.
Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.58Продаж 43.54
- Актуальне
- Важливе