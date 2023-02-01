З того, що потрапило нам в моніторинг попередньо можу сказати: його риторика на фоні божевільної пропаганди та публічного позиціювання офіційних осіб кремля виглядає раціональною. А все-таки, Руцькой — типовий імперіаліст.

Риторика Руцького на фоні божевільної пропаганди та публічного позиціювання офіційних осіб кремля виглядає раціональною

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Проте, вивчаючи формати та модераторів, які розпочали його просування, у мене складається враження, що ФСБ розпочало підготовку до проєкту "транзит влади", який Захід може проковтнути, що є небезпечно, оскільки завдання кремля (мова йде про ФСБ), зберегти РФ в її масштабах, щоб відновитись і розпочати відновлення імперії знову.

Для довідки: Олександр Володимирович Руцькой — російський державний і політичний діяч, генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу. З 1991 по 1993 — перший і останній віцепрезидент Російської Федерації.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт

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