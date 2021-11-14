Єлизавета II пошкодила спину
Через незадовільний стан здоров'я британська королева Єлизавета II у неділю, 14 листопада 2021 року, відсутня на церемонії вшанування загиблих у війнах
Подробиці наводить Еспресо.TV.
Королева Єлизавета II мала повернутися на публіку. Але ще не цього разу.
Після ночі в лікарні у жовтні та кількатижневого відпочинку й, нарешті, пропустивши кліматичний саміт COP26 у Глазго, 95-річна королева Великої Британії Єлизавета II мала знову з’явитися на публіці під час траурної церемонії в неділю, 14 листопада, у Лондоні. Але за станом здоров’я їй довелося відмовитися.
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"Королева, пошкодивши спину, вирішила, що не зможе відвідати сьогоднішню недільну службу пам'яті. Її Величність розчарована тим, що змушена пропустити церемонію", - йдеться у заяві Букінгемського палацу, яку цитує France.info.
Букінгемський палац запевняв у четвер, 1 листопада, що монархиня мала "твердий намір" долучитися до церемонії вшанування жертв воєн, після того як за порадою лікарів ій довелося відмовитися від участі в кількох заходах протягом останніх тижнів. Вона мала бути присутнбою з балкона МЗС.
- Нагадаємо, вітальне слово королеви для учасників кліматичного саміту ООН COP26 у Глазго (Шотландія, Велика Британія) демонструвалося у відеозапису. При цьому дата у кадрі показана не була.
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