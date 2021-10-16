Єлизавета II повністю відмовилася від спиртного, - Telegraph

Замість улюбленого мартіні вона тепер п'є тільки мінеральну воду, розповідає Еспересо.TV з посиланням на лондонську газету Telegraph.



Співрозмовник видання наголосив, що це рішення було особистим вибором Єлизавети II.



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"Лікарі недавно сказали їй, що відмова від алкоголю була би корисною. Вона прийняла власне рішення повністю відмовитися від алкоголю, хоча ніколи забагато й не пила", - заявило джерело газети.



Зазначається, що у королеви Єлизавети II попереду щільний графік, який включає в себе призначений на листопад кліматичний саміт COP26 в Глазго і платиновий ювілей (70 років) її сходження на престол в наступному році. Отож, королева прагне перебувати в найкращому стані.





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