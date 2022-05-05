Ембарго на імпорт передових технологій, банківські обмеження та замороження активів. Японія оголосила про нові санкції проти Росії

Про це у четвер, 5 травня, заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда після зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном у Лондоні, інформує Reuters.

У повідомленні прем'єра йдеться, що Японія заморозить активи 140 росіян. Також, за його словами, Токіо розширить заборону на експорт, який стосуватиметься російських військових виробників.

Кішіда додав, що зараз настав час для Великої сімки провідних країн зміцнити свою єдність.

Урядове російське інформагентство ТАСС подає інший перелік нових санкцій.

Вони, з посиланням на слова прем'єра, зазначають, що Японія розширить список російських банків, щодо яких діятимуть санкційні обмеження. Також зазначається, що Японія розширить ембарго на імпорт у РФ передових технологій, заборонить постачання квантових комп'ютерів.

Відзначимо, що вчора Росія заборонила в'їзд прем'єр-міністру, керівнику МЗС, Міноборони Японії та ще 60 громадянам країни.

В середині квітня Японія ввела санкції щодо 398 фізосіб та 28 організацій з Росії. Зокрема йдеться про депутатів держдуми РФ та двох дочок Путіна.

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