Японія ввела санкції проти 398 осіб та 28 організацій із РФ: у списку Сбербанк, Альфа-банк і доньки Путіна

Про це інформує МЗС Японії.

Заморозити активи вирішили двом російським фінустановам – Сбербанку та Альфа-банку. Наразі невідомо, які суми заблоковані в рамках цього рішення.

Під санкції потрапили багато депутатів Держдуми та частина керівників російських військ. Серед них головком ВМФ РФ Микола Євменов, головком сухопутних військ Олег Салюков, командувач ВПС РФ Сергій Дронов, головнокомандувач ВКС РФ Сергій Суровікін, АТ НВК "Техмаш", МКБ "Вимпел".

Не забули й про двох "таємних" доньок Путіна. Наклали санкції на жінок, яких вже давно називають дітьми президента Росії, – Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Проте сам Путін ніколи публічно не підтверджував їхні родинні зв'язки.

Також уряд Японії затвердив заборону на нові інвестиції в Росію. З 12 травня нові інвестиції з Японії в Росію можна буде здійснювати тільки з особливих дозволів.

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