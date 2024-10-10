"До зими готові, як ніколи": в Укренерго заявили, що накопичили трикратний запас ремонтного обладнання
У межах підготовки до зими Укренерго накопичило трикратний, порівняно з нормативним, запас ремонтного обладнання. Енергетики готові до всіх можливих сценаріїв
Про це під час форуму "Енергія бізнесу 2024" розповів т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.
"Ми маємо повний спектр відповідного силового електротехнічного обладнання, маємо резервний аварійний парк трансформаторів. Ми, напевно, в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв – так, щоб належним чином на них реагувати", – сказав він.
За його словами, завдяки досвіду енергетиків пошкоджене устаткування вдалося відремонтувати дуже швидко.
"Під час останньої масованої ракетної атаки були удари по чотирьох наших підстанціях 750 кВ. І ми відновили їхню роботу в повному обсязі за 13 днів. Це завдяки тому, що ми маємо парк обладнання, фахову команду людей, які готові прийти й почати виконувати цю роботу. І у нас є все необхідне майже на об’єкті, який має бути відновлено – від цього дуже сильно залежить, скільки часу знадобиться", - сказав посадовець.
"Ми навчилися за три тижні встановлювати автотрансформатор, перевозячи його з іншого регіону. За три тижні, повірте, цього ніхто ніколи в житті не робив. Ми встановлюємо рекорди, на які зараз можуть рівнятися наші колеги", – резюмував Брехт.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
- У вересні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів.
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