НКРЕКП затвердила умови під'єднання плавучих електростанцій під час війни

Таке рішення ухвалили під час засідання 22 жовтня.

Ідеться про особливості підключення вказаних електростанцій до системи передачі в період дії правового режиму воєнного стану.

Так, до 25 жовтня НЕК "Укренерго" має подати до Міненерго інформацію щодо максимального рівня потужності, видачу якої зможуть забезпечувати мережі, що будуватимуться для підключення генеруючих установок на технічних суднах.

Підключення плавучих електростанцій у період воєнного часу відбуватиметься на підставі дозволу Укренерго без отримання послуги з приєднання.

До власників (користувачів) плавучої електростанції тимчасово не застосовуватимуть вимоги щодо встановлення окремих вузлів обліку виробленої та спожитої електроенергії. Проте вони повинні забезпечити комерційний облік електроенергії із зовнішніх мереж.