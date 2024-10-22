НКРЕКП затвердила умови під'єднання плавучих електростанцій під час війни
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила умови підключення плавучих електростанцій
Таке рішення ухвалили під час засідання 22 жовтня.
Ідеться про особливості підключення вказаних електростанцій до системи передачі в період дії правового режиму воєнного стану.
Так, до 25 жовтня НЕК "Укренерго" має подати до Міненерго інформацію щодо максимального рівня потужності, видачу якої зможуть забезпечувати мережі, що будуватимуться для підключення генеруючих установок на технічних суднах.
Підключення плавучих електростанцій у період воєнного часу відбуватиметься на підставі дозволу Укренерго без отримання послуги з приєднання.
До власників (користувачів) плавучої електростанції тимчасово не застосовуватимуть вимоги щодо встановлення окремих вузлів обліку виробленої та спожитої електроенергії. Проте вони повинні забезпечити комерційний облік електроенергії із зовнішніх мереж.
- У листопаді 2022 року стало відомо, що турецька компанія Karpowership веде переговори про відправку кораблів-електростанцій в Україну для постачання електроенергії.
- Пізніше стало відомо, що в межах співпраці розглядають варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії та під'єднання їх до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі.
- У січні 2023 року державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" підписав меморандум із турецькою Karpowership, відповідно до якого Україна отримає плавучі електростанції.
- Актуальне
- Важливе