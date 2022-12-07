Про це повідомляє генеральна директорка турецької компанії Karpowership Зейнеп Харезі в інтерв'ю Anadolu.

"Зараз ми ведемо переговори з Україною, включаючи Організацію Об’єднаних Націй (ООН) та деякі інші організації з надання допомоги, щодо забезпечення близько 300 або 400 мегаватів електроенергії силовими кораблями, намагаючись знайти найкраще рішення щодо того, як і де розгорнути станції", - сказала вона.

Зазначається, що Туреччина може постачати Україні електрику за допомогою плавучих станцій у Румунії та Молдові. Таке розташування вибрали з урахуванням безпеки. Гендиректор компанії наголосила, що мова йде про 3-4 станції.

За словами Харезі, Karpowership може постачати об'єм електроенергії, якої вистачить для забезпечення близько мільйона домогосподарств. Переговори з цього питання вже розпочалися.

27 листопада в Україну з Румунії імпортували електроенергію у тестовому режимі. "Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові постачання потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", – зазначено у повідомленні Державного енерготрейдера АТ "ЕКУ".

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