В Україну з Румунії імпортували електроенергію у тестовому режимі

Про це повідомили на сайті компанії Державного енерготрейдера АТ "ЕКУ".

Імпортували електроенергію з Румунії 27 листопада потужністю 1 МВт о 09:00 та 14:00. Як зазначено в пресрелізі, право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" 24 листопада.

"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові постачання потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", – зазначено у повідомленні.