В Україну з Румунії імпортували електроенергію у тестовому режимі
"Енергетична компанія України" впродовж двох годин імпортувала некомерційні обсяги електроенергії з Румунії в тестовому режимі
Про це повідомили на сайті компанії Державного енерготрейдера АТ "ЕКУ".
Імпортували електроенергію з Румунії 27 листопада потужністю 1 МВт о 09:00 та 14:00. Як зазначено в пресрелізі, право імпортувати електроенергію компанія придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" 24 листопада.
"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові постачання потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", – зазначено у повідомленні.
- Нагадаємо, попередні тести імпорту електроенергії державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" здійснив зі Словаччини 19 листопада 2022 року.
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Вперше зі Словаччини в Україну спробували імпортувати 27 жовтня. Тоді обсяг тестових поставок також склав 1 МВт.
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