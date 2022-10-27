З Європи в Україну здійснили тестову поставку електроенергії
В Україну зі Словаччини вперше імпортували електроенергію у тестовому режимі. Фактичний імпорт потужністю 1 МВт відбувся 27 жовтня 2022 року
Про це повідомила АТ "Енергетична компанія України".
Право на здійснення імпорту "ЕКУ" отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж. В майбутньому такі поставки можуть використовувати з метою підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності.
"Внаслідок ракетних обстрілів і пошкодження енергетичної інфраструктури ризики сталого проходження опалювального періоду значно збільшились. Як державний трейдер ми шукаємо можливості та інструменти, що дозволять зменшити ці ризики. Здійснення тестових поставок – частина цієї роботи. Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми" – сказав генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко.
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