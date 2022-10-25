В Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості
Диспетчерський центр Укренерго вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Примусові обмеження споживачів електроенергії - повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго зазначили, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.
"Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)", - додали в компанії.
- Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
- 19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
- Також 20 жовтня Укренерго наголосило про нові обмеження електропостачання на територіях Харківської, Сумської та Полтавської областей.
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