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Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Харківщині, Сумщині та Полтавщині

20 жовтня, 2022 четвер
17:30
Суспільство Електроенергія

20 жовтня Укренерго наголосило про нові обмеження електропостачання на територіях Харківської, Сумської та Полтавської областях

Про це інформує Укренерго.

"Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - пише пресслужба.

Також повідомляється, що про безпосереднє відключення світла кожен оператор розподільчих мереж інформуватиме додатково.

  • Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
  • 18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.
  • 19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.
  • 19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
  • 20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.  

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Україна
Полтавщина
Сумщина
Харківщина
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