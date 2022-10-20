Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Харківщині, Сумщині та Полтавщині
20 жовтня Укренерго наголосило про нові обмеження електропостачання на територіях Харківської, Сумської та Полтавської областях
Про це інформує Укренерго.
"Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - пише пресслужба.
Також повідомляється, що про безпосереднє відключення світла кожен оператор розподільчих мереж інформуватиме додатково.
- Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
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