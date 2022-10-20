Про це інформує Укренерго.

"Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях", - пише пресслужба.

Також повідомляється, що про безпосереднє відключення світла кожен оператор розподільчих мереж інформуватиме додатково.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.

19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.

20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.

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