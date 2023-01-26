Україна отримає від Туреччини плавучі електростанції потужністю 500 МВт

Про це повідомила пресслужба ЕКУ.

Компанії спільно з національними та міжнародними організаціями планують розробити проєкт щодо фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів - це більше, ніж планувалося раніше. Цією потужності може бути достатньо для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні.

В межах співпраці розглядаються у тому числі варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до їх електромереж та передачі струму до енергосистеми України через міждержавні лінії електропередачі.

Для оцінки зазначеної можливості планується залучити уряди Молдови та Румунії.

"Karpowership радий співпрацювати з АТ "ЕКУ" задля пом’якшення енергетичної кризи в Україні. Енергокораблі є швидким, надійним і гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше", - зазначив комерційний директор Karpowership Зейнеп Харезі.

Раніше стало відомо, що турецька компанія Karpowership веде переговори про відправку кораблів-електростанцій в Україну для постачання електроенергії.

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