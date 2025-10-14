Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Енергетика Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
Ексклюзив

Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков

Євген Козярін
14 жовтня, 2025 вiвторок
21:53
Енергетика Іван Плачков

В Україні має з'явитися людина, яка координуватиме процеси щодо енергетики і матиме повноваження на рівні віцепрем'єра чи спецпредставника президента і казатиме владі все відверто

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

Він прокоментував конфлікт між міським головою Києва Віталієм Кличком та очільником КМВА Тимуром Ткаченком щодо захисту критичної інфраструктури Києва.

"Я просто кажу, що треба робити. Ми можемо аналізувати, мудрувати і так далі. Що сьогодні негайно? Повинна бути людина на рівні першого віцепрем'єра. Професійна. Ткаченко (голова КМВА, - ред), він же не енергетик. Що він буде давати команду? Ми повернемось до захисних споруд Наєма. Чому вони сталися? Чому ми стільки грошей витратили і абсолютно ніякого ефекту. Бо вони собі придумали, а не було людини дорослої, професійної, енергетика з досвідом, який б сказав: "Пане прем'єр-міністр, пане президенте, це все блуд. Це працювати не буде. Давайте не будемо витрачати на це кошти. Давайте ми зробимо оце, а краще це єдине, що може захистити електростанції, підстанції і так далі. Це протиповітряна оборона. Давайте ми посилимо, десь ми там якісь сітки", - сказав Плачков.

На думку ексміністра, повинна бути людина професійна, яка знає, що таке електроенергія, підстанції і так далі.

"Назвіть мені людину вищого керівника компанії, навіть і керівники компаній енергетичних, уже менеджери і такі юристи, який би знав би, як виробляється ця електроенергія, як транспортується і, так далі. Тому потрібна людина. Спецпредставник президента, перший віцепрем'єр з повноваженнями, який міг би запросити Кличка і голову адміністрації і сказати: "Так, хлопці, ми хочемо, от місто, ситуація така: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, протиповітряна оборона, нам потрібно мазут. Нам ми можемо захистити це ось так, давайте ми все будемо робити" Далі - щось сталося, воно взаємопов'язано, Київська область, Укренерго", - додав експерт.

Він наголосив, що потрібна координація. 

"Зараз вони координуються на рівні головних інженерів. У нього ж нема повноважень. А у такої людини будуть повноваження - він звернеться до Мінфін. "Ми даємо цьому до ДТЕК, передавай трансформатори, підписуємо, ми вам їх повернемо. Ми купуємо" Це потрібно 24/7 в онлайні. Ця людина, вона іде по коридору і роздає команди. Вона не збирає штаби, що аналізувати. Все зрозуміло. Війна, нема часу, люди замерзають, люди без електроенергії. І має бути така ситуація", - заявив Плачков.

Ексміністр зазначив, що ця людина зможе прем'єр-міністру, президенту сказати все відверто.

"Вона повинна бути доросла, професійна, яка можна сказати: "Пане президенте, то, що вам дають про оці споруди, це абсолютно неефективно. Пане президенте, по газу треба робити 2 млрд, нам не буде достатньо. Вони вам все розказують то, що ви хочете почути на середньостатистичну зиму" А якщо у нас буде зима, у нас же може бути середня температура там -3, а може бути -15. І у нас таке було. І у нас збільшується споживання електроенергії і газу. А при цій температурі ось так", - зауважив експерт.

Він вважає, зараз всі кажуть президенту те, що він хоче послухати - "от була проблема, ми її вирішили, вирішили, вирішили". 

"Президент, він же не енергетик. В нього дуже багато інших питань. Повинні бути люди. А так займається президент. Я не бачив, щоб прем'єр-міністр займалась і все, і хто наступний? Мери, які з главами військових адміністрацій чубляться, хто координує, хто координує енергетичну компанію з главою ВЦА, з мером, з міністерством, з НКРЕКП. Цей механізм так працювати не може", - підсумував Плачков.

Теги:
Економіка
Віталій Кличко
Президент України
Володимир Зеленський
"Вердикт" із Сергієм Руденком
новини Києва
Юлія Свириденко
Читайте також:
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
мобілізація в Україні
Автор Тетяна Яворська
11 жовтня, 2025 субота
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
Київ
+5.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 жовтня
22:13
Ексклюзив
Tomahawk
Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України
22:00
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, в шести областях запровадили аварійні відключення
21:08
Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста
20:53
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати й розклад матчів 14 жовтня
20:50
Професор Микола Пасічний
Вартість 350 ракет "Фламінго" або 900 дронів "Лютий": експерт про втрати державного бюджету від нелегального ринку електронних сигарет
20:24
Володимир Зеленський
"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом
20:16
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
20:13
Ексклюзив
"Фактично всі, хто взаємодіяв з нами чи з "Гаюном", перебувають під загрозою арешту": що розповідають про "тихий" терор білоруські правозахисники
20:04
Поліція Бидгоща. Фото з відкритих джерел
У Польщі за поширення у соцмережах дитячої порнографії затримали чоловіка: на нього до поліції Києва заявили батьки двох 11-річних дівчат
20:02
OPINION
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією
19:59
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Спецслужби РФ можуть використовувати Лукашенка як елемент дезінформації, - політолог Буряченко
19:47
Оновлено
Білорусь
У Білорусі відбуваються масові арешти людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн". У МЗС України відреагували
19:45
Огляд
Реформатор Генштабу: хто такий новий заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський
19:31
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
19:30
Ексклюзив
Андрій Рева
Ексміністр соцполітики Рева: урядовці заклали у бюджет схему "розпилу" коштів на гуманітарному розмінуванні
19:15
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 жовтня
19:13
Ексклюзив
Наближена до критичної: комбат 3-го механізованого батальйону ОПБр про ситуацію на Новопавлівському напрямку
18:26
Метт Вітакер
"Можуть змінити розрахунки Путіна": посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї
18:01
OPINION
Крах імперії. Українці законом визнають права корінних народів Росії
17:58
Микола Поворозник
Кличко звільнив Поворозника з посади першого заступника голови КМДА
17:44
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
"Справити враження на Путіна": професор Айзенберг про публічну частину зустрічі Зеленського і Трампа
17:33
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:30
Аналітика
сектор Гази
Трамп оголосив про мир, але експерти сумніваються: чи справді закінчилася війна в секторі Гази
17:29
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті відбулося 113 боїв, 47 - на Покровському напрямку
17:24
Кирил Сіріус
TikTok-колаборант показав ППО росіян у Донецьку: ворожу техніку знищили, а блогера звинувачують у розкритті позицій
16:56
СБУ і Нацполіція затримали 12 учасників наркосиндикату, які продавали наркотики й важкі психотропи по всій Україні
16:50
Італія повінь
Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
16:27
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
16:03
OPINION
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
15:51
Марія Коріна Мачадо
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції
15:35
індійські сиропи від кашлю
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
15:20
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
Перформанс "Історія одного тіла" Вікторії Хорошилової
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
штучний інтелект
Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії
14:42
солдат
Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни
14:17
Марк Рютте
Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
14:01
OPINION
Кіно — це зброя. Чому ми роззброюємо власну індустрію?
13:58
PR
Розвиток, інновації, Farmak
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
13:56
В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
13:54
Кадр з кіноальманаху "Війна очима тварин"
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV