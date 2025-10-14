Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков

Про це в етері Еспресо розповів голова ради спілки Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї, міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006) Іван Плачков.

Він прокоментував конфлікт між міським головою Києва Віталієм Кличком та очільником КМВА Тимуром Ткаченком щодо захисту критичної інфраструктури Києва.

"Я просто кажу, що треба робити. Ми можемо аналізувати, мудрувати і так далі. Що сьогодні негайно? Повинна бути людина на рівні першого віцепрем'єра. Професійна. Ткаченко (голова КМВА, - ред), він же не енергетик. Що він буде давати команду? Ми повернемось до захисних споруд Наєма. Чому вони сталися? Чому ми стільки грошей витратили і абсолютно ніякого ефекту. Бо вони собі придумали, а не було людини дорослої, професійної, енергетика з досвідом, який б сказав: "Пане прем'єр-міністр, пане президенте, це все блуд. Це працювати не буде. Давайте не будемо витрачати на це кошти. Давайте ми зробимо оце, а краще це єдине, що може захистити електростанції, підстанції і так далі. Це протиповітряна оборона. Давайте ми посилимо, десь ми там якісь сітки", - сказав Плачков.

На думку ексміністра, повинна бути людина професійна, яка знає, що таке електроенергія, підстанції і так далі.

"Назвіть мені людину вищого керівника компанії, навіть і керівники компаній енергетичних, уже менеджери і такі юристи, який би знав би, як виробляється ця електроенергія, як транспортується і, так далі. Тому потрібна людина. Спецпредставник президента, перший віцепрем'єр з повноваженнями, який міг би запросити Кличка і голову адміністрації і сказати: "Так, хлопці, ми хочемо, от місто, ситуація така: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, протиповітряна оборона, нам потрібно мазут. Нам ми можемо захистити це ось так, давайте ми все будемо робити" Далі - щось сталося, воно взаємопов'язано, Київська область, Укренерго", - додав експерт.

Він наголосив, що потрібна координація.

"Зараз вони координуються на рівні головних інженерів. У нього ж нема повноважень. А у такої людини будуть повноваження - він звернеться до Мінфін. "Ми даємо цьому до ДТЕК, передавай трансформатори, підписуємо, ми вам їх повернемо. Ми купуємо" Це потрібно 24/7 в онлайні. Ця людина, вона іде по коридору і роздає команди. Вона не збирає штаби, що аналізувати. Все зрозуміло. Війна, нема часу, люди замерзають, люди без електроенергії. І має бути така ситуація", - заявив Плачков.

Ексміністр зазначив, що ця людина зможе прем'єр-міністру, президенту сказати все відверто.

"Вона повинна бути доросла, професійна, яка можна сказати: "Пане президенте, то, що вам дають про оці споруди, це абсолютно неефективно. Пане президенте, по газу треба робити 2 млрд, нам не буде достатньо. Вони вам все розказують то, що ви хочете почути на середньостатистичну зиму" А якщо у нас буде зима, у нас же може бути середня температура там -3, а може бути -15. І у нас таке було. І у нас збільшується споживання електроенергії і газу. А при цій температурі ось так", - зауважив експерт.

Він вважає, зараз всі кажуть президенту те, що він хоче послухати - "от була проблема, ми її вирішили, вирішили, вирішили".

"Президент, він же не енергетик. В нього дуже багато інших питань. Повинні бути люди. А так займається президент. Я не бачив, щоб прем'єр-міністр займалась і все, і хто наступний? Мери, які з главами військових адміністрацій чубляться, хто координує, хто координує енергетичну компанію з главою ВЦА, з мером, з міністерством, з НКРЕКП. Цей механізм так працювати не може", - підсумував Плачков.