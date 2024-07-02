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Центр досліджень енергетики порадив, як у багатоквартирних будинках підготуватися до зими в умовах відключень електроенергії

2 липня, 2024 вiвторок
21:47
Енергетика відключення електроенергії

Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, зазначив, що мешканцям багатоквартирних будинків треба забезпечити щонайменше насоси резервним живленням, а у самих квартирах встановити батареї з інверторами для накопичення електроенергії

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є два елементи підготовки до зими у багатоквартирному будинку. Перший елемент – переконатися, що у вашому будинку насоси оснащені резервним живленням, бо інакше опалення і вода будуть проходити повз ваш будинок і не зайдуть до нього, коли будуть відключення. Це можуть бути й генератори, і достатньо потужні батареї, тут є варіанти. Я б ставив генератори на такі потреби, але тоді мешканцям потрібно визначитися, яким чином вони скидаються на паливо. Або ж ставити газові генератори, відповідно, необхідно підключення до газової мережі, але не у всіх будинках є такі мережі", - зауважив директор Центру дослідження енергетики.

За його словами, у багатьох будинках є ще один елемент інфраструктури, який має бути обов'язково заживлений, - ліфт. Якщо будинок з понад 20 поверхами, то мешканці верхніх поверхів, особливо літні люди, будуть залишатися в "ув'язненні". Тут потрібні рішення на місцях, можливо, щоб місцева влада включалася, але щонайменше мешканці точно можуть про це потурбуватися.

"Щодо квартир, зараз вже розгортається на очах мережа малого бізнесу, який встановлює батареї у квартири. Це не є українським винаходом, а популярна історія у світі, коли встановлюються батареї з інверторами, які забезпечують накопичення електроенергії під час її наявності в мережі, а потім віддають, коли електрики нема. Це рішення для квартири є найбільш комфортним і може бути у дуже широкому ціновому діапазоні, починаючи від забезпечення мінімальних потреб, тобто на 6-8 годин установка може коштувати 25-27 тис. грн. А якщо ви хочете забезпечити велику родину чи велику квартиру і збираєтеся використовувати всі електроприлади без обмежень під час відключень, то це вам обійдеться 100-120 тис. грн. Якщо до всього цього у вашому будинку будуть працювати насоси, то ви вже будете у достатньому комфорті та безпеці взимку", - резюмував Олександр Харченко.

  • 1 липня Укренерго назвало 4 фактори, що впливають на тривалість відключень електроенергії.
  • Також голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.
Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
Війна з Росією
опалювальний сезон
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