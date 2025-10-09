Цього року я значно оптимістичніший щодо проходження зими, - експерт з енергетики Закревський

Про це розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт з енергетики Андрій Закревський в етері Еспресо.

"Я цієї зими набагато більш оптимістичніший (щодо проходження зими, - ред.), як кажуть ваші колеги, що є оптимізм тут цей. Насправді, проста арифметика і просте розуміння того, що зараз відбувається. Ну, от давайте приклад останній приведемо із Шосткою. Тобто величезний удар, останній наліт саме був величезний, але Шостку вже наші колеги поремонтували, газ пішов до абонентів наших газових мереж. Уже і наші зрозуміли, що найголовніше зараз в цьому протистоянні - це мобільність грошей, прозорість їх використання. Це на першому місці. На другому місці наявність запчастин, яка виходить з першого правила. І третій момент - це люди, які цим займаються. Оце от головний момент. Цього року ми підготувалися, нарешті відбулося розділення прифронтових областей з іншими областями України, скоротився шлях прийняття рішень. Запрацювали в повній мірі запрацювали професіонали", - розповів він.

Андрій Закревський також зауважив, що з часів Незалежності України вперше нафтогазовою галуззю нашої країни керують професійні управлінці, які виросли з нафтогазової галузі.

"У нафтогазу 12,5 мільйонів абонентів. Один відсоток - це 125 тисяч абонентів. Зараз навіть оцей великий удар, який зараз буде зосереджений, призвів до того, що 56 тисяч абонентів були з проблемами, умовно кажучи. Я не хочу підтверджувати ці цифри, але щоб ви це розуміли. Вони знають, що масивно ударити по всій Україні не можуть, тому починають точково зосереджуватися. І от наша задача - в цю точку направити всю потужність нашої захисної системи, направити наших робітників, дати їм достатню кількість грошей. І саме головне - превентивними методами зараз отримувати розвиток прифронтових громад", - зазначив експерт з енергетики.