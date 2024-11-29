У суботу відключень світла буде менше: Укренерго оприлюднило графіки на 30 листопада

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, для побутових споживачів із 08:00 до 14:00 діятиме одна черга відключень, із 14:00 до 20:00 — дві черги, з 20:00 до 22:00 — одна черга вимкнень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.