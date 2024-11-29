У суботу відключень світла буде менше: Укренерго оприлюднило графіки на 30 листопада
У суботу енергетики застосовуватимуть для населення в Україні одну та дві черги відключень. Обмеження споживання також торкнуться бізнесу
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Так, для побутових споживачів із 08:00 до 14:00 діятиме одна черга відключень, із 14:00 до 20:00 — дві черги, з 20:00 до 22:00 — одна черга вимкнень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.
Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
- Через пошкодження енергооб'єктів 29 листопада енергетики застосовують для населення від однієї до трьох черг відключень. Для промисловості й бізнесу обмеження діють протягом усієї доби.
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