Зима буде важкою: енергетичний експерт про стан енергосистеми в Україні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі спостерігається дефіцит електричної енергії на рівні 2,4 ГВт-год у пікові години. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії. Можливі відключення електрики ввечері, якщо енергосистема не впорається з навантаженням, а споживачі не будуть економити", - зауважив Ігнатьєв.

За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, в опалювальний період споживання електричної енергії зростає на 30% порівняно з літнім сезоном, що може ще більше посилити дефіцит.

"Зараз два енергоблоки атомних електростанцій перебувають у плановому ремонті, але роботи ведуться з випередженням графіка. Однак взимку не буде достатньої кількості сонячної генерації. Наразі сонячна енергетика забезпечує 18% загального енергобалансу споживання електричної енергії. Отже, прогнозується дефіцит, особливо в ранкові та вечірні години", - пояснив Ігнатьєв.

Енергетичний експерт також додав, що зима буде важкою й супроводжуватиметься відключеннями.

"Важливо також враховувати "фактор Путіна", оскільки невідомо, як ворог може далі атакувати українські елементи енергосистеми", - наголосив Ігнатьєв.