Зима буде важкою: енергетичний експерт про стан енергосистеми в Україні
Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що взимку прогнозується дефіцит електроенергії, особливо в ранкові та вечірні години
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі спостерігається дефіцит електричної енергії на рівні 2,4 ГВт-год у пікові години. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії. Можливі відключення електрики ввечері, якщо енергосистема не впорається з навантаженням, а споживачі не будуть економити", - зауважив Ігнатьєв.
За словами голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, в опалювальний період споживання електричної енергії зростає на 30% порівняно з літнім сезоном, що може ще більше посилити дефіцит.
"Зараз два енергоблоки атомних електростанцій перебувають у плановому ремонті, але роботи ведуться з випередженням графіка. Однак взимку не буде достатньої кількості сонячної генерації. Наразі сонячна енергетика забезпечує 18% загального енергобалансу споживання електричної енергії. Отже, прогнозується дефіцит, особливо в ранкові та вечірні години", - пояснив Ігнатьєв.
Енергетичний експерт також додав, що зима буде важкою й супроводжуватиметься відключеннями.
"Важливо також враховувати "фактор Путіна", оскільки невідомо, як ворог може далі атакувати українські елементи енергосистеми", - наголосив Ігнатьєв.
- 22 серпня відбулася перша тематична розширена онлайн-зустріч робочої групи, присвячена реалізації пункту Формули миру "Енергетична безпека".
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