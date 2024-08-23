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"Енергетична безпека": 40 країн ухвалили комюніке в рамках реалізації Формули миру

Олена Будько
23 серпня, 2024 п'ятниця
01:12
Новини

У четвер, 22 серпня, відбулася перша тематична розширена онлайн-зустріч робочої групи, присвячена реалізації пункту Формули миру "Енергетична безпека"

Зміст

Про це повідомили в Офісі президента

До участі долучилися представники понад 40 країн-партнерів і міжнародних організацій, які беруть участь у робочій групі, присвяченій енергетичній безпеці. За її підсумками учасники конференції ухвалили спільне комюніке.

Його підписанти висловили свою підтримку Україні, а також зобов’язалися задля глобального енергетичного співробітництва та розвитку підтримувати зусилля Києва з відбудови її енергетичної системи на принципах переходу до "зеленої"енергетики та енергетичної незалежності.

У комюніке згадали про три важливі аспекти енергетичної незалежності.

1. Забезпечення безпеки цивільної енергетичної інфраструктури під час збройних конфліктів

"Захист цих об’єктів має важливе значення для збереження життя та засобів до існування, а також для забезпечення енергетичної незалежності та стійкості. Умисні та вибіркові напади на цивільні об'єкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і є неприйнятними. Всеосяжний, справедливий та стійкий мир повинен гарантувати захист цивільної енергетичної інфраструктури України. Це позитивно впливатиме на гуманітарну ситуацію в Україні та на права людини для всіх цивільних осіб. Міжнародна допомога має критичне значення для захисту енергетичної інфраструктури від воєнних загроз, зокрема шляхом зміцнення можливостей протиповітряної оборони України з допомогою залучених країн", – йдеться в документі.

2. Відбудова енергетичної системи України в короткостроковій і довгостроковій перспективі в інтересах підвищення глобальної енергетичної безпеки та стійкості

Відповідно до цього пункту учасники зустрічі зобов’язалися співпрацювати, щоб сприяти ремонтним роботам в Україні задля усунення шкоди енергетичній системі, зокрема завдяки безплатній передачі й закупівлям обладнання та запчастин, а також обміну досвідом для підтримки енерго- й теплопостачання в Україні, щоб забезпечити виживання людей, включно також із питанням розподіленої генерації електроенергії для України на території країн регіону.

"Як частину всеосяжного, справедливого та стійкого миру міжнародна спільнота продовжуватиме підтримувати зусилля з відновлення цивільної енергетичної інфраструктури в Україні та сприяти терміновому ремонту для забезпечення енерго- й теплопостачання в Україні та розвитку більш сучасної та інноваційної, безпечної, децентралізованої і чистішої енергетичної системи, яка відповідатиме Net Zero майбутньому", – зазначено в комюніке.

3. Захист енергетичної інфраструктури від атак

Підписанти документа підтвердили свою солідарність у відповідь на виклики енергобезпеці, задекларували зміцнення енергетичних альянсів і механізмів ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці, щоб захистити мирних людей і їхні засоби до існування.

"Ми вважаємо, що досягнення миру потребує активної участі та діалогу всіх сторін. Тому мають бути вжиті конкретні заходи у вищевказаних сферах із забезпеченням залученості представників усіх зацікавлених сторін. Статут ООН, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, а також принцип заборони погрози силою або її застосування мають слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні", – наголошено в документі.

В Офісі президента анонсували, що найближчим часом відбудуться аналогічні зустрічі, присвячені іншим пунктам Формули миру.

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