Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця 2024 року, - ОП

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо провести другий Саміт миру до кінця року. Процес не має бути затягнутим. Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського визнання реальності", - зазначив він.

Водночас Жовква зауважив, що на час проведення другого мирного Саміту впливатиме й "інтенсивність роботи в тематичних групах", що розробляють деякі пункти "формули миру", окрім виборів у США.

"Ви ж чули президента, який сказав, що другий Саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України", - акцентував він.

Заступник очільника ОП також вказав, що держава вже має "розуміння таких потенційних країн", де відбуватиметься другий Саміт миру.

"У нас є низка країн, і можу сказати з великою часткою ймовірності, що такий Саміт може відбутися в одній із країн Глобального Півдня. І це було б логічно, тому що перший Саміт відбувся в європейській державі, у нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей Саміт має відбутися в одній із країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес", - наголосив Жовква.