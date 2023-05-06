Енергоатом спростував заяву росіян про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС
В Енергоатомі 6 квітня повідомили, що заяви проросійських пропагандистських ресурсів про повну зупинку Запорізької АЕС не відповідають дійсності
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у telegram.
Зазначається, що станом на 6 травня в роботі захопленої росіянами Запорізької АЕС не відбулося жодних змін. Станція не виробляє електроенергію і споживає її з української електросистеми для забезпечення власних потреб.
П’ять енергоблоків Запорізької АЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок - у стані гарячого зупину, повідомили в Енергоатомі.
"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.
- Заява російських терористів про ймовірну зупинку всіх енергоблоків на Запорізькій АЕС, за припущенням мера Мелітополя, може свідчити про підготовку ворожих провокацій.
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