Окупанти повідомили про зупинку роботи всіх блоків ЗАЕС й, можливо, готують провокації, - Федоров
Заява російських терористів про ймовірну зупинку всіх енергоблоків на Запорізькій АЕС, за припущенням мера Мелітополя, може свідчити про підготовку ворожих провокацій
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.
Федоров зазначає, що росіяни повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС.
"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ.
Звертаюся до мешканців окупованих територій: бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся як можна далі від місць перебування окупантів", - написав міський голова Мелітополя.
- 3 травня Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку ЗАЕС військову техніку та вибухівку
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