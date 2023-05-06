Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграм.

Федоров зазначає, що росіяни повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ.

Звертаюся до мешканців окупованих територій: бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся як можна далі від місць перебування окупантів", - написав міський голова Мелітополя.