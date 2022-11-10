"Енергоатом" визначився, як учинити зі співробітниками ЗАЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом"
ДП "НАЕК "Енергоатом" зупиняє трудові договори з тими працівниками Запорізької АЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом", але не звільняє їх
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова компанії Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - зазначив Котін.
За його словами, персонал ЗАЕС переважно є проукраїнським.
"Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС", - додав голова "Енергоатому".
- Російські окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з "Росатомом".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.15Продаж 40.1
- Актуальне
- Важливе