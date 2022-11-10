Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова компанії Петро Котін, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - зазначив Котін.

За його словами, персонал ЗАЕС переважно є проукраїнським.

"Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС", - додав голова "Енергоатому".

Російські окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з "Росатомом".

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