Енциклопедія кольору: у Києві презентують виставку живопису Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка

Про це інформує пресслужба КМДА.

Відвідувачі зможуть побачити понад 20 художніх робіт художників, які, за словами організаторів виставки, створюють умовний діалог класиків українського живопису. Зазначається, що експозиція буде своєрідною енциклопедією кольору, оскільки обидвоє митців були блискучими колористами.

Окрім картин, на виставці представлять також особисті речі Тетяни Яблонської: робочі окуляри, палітру та пензлики.

"Сьогодні, коли в Україні триває війна, коли Росія ганебно хоче відібрати в нас не лише території, а й зазіхає на привласнення творчості багатьох митців, які жили в минулому столітті, нам, як культурній інституції, вкрай важливо говорити й показувати наших українських митців та їхнє творче надбання. Ми пишаємось, що в колекції Музею історії міста Києва є роботи геніальних Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка, і ми маємо змогу знайомити українців із їхньою творчістю", – наголосила генеральна директорка музею Діана Попова.

Для виставки використали роботи з колекцій Музею історії міста Києва, Національного художнього музею України та колекції родини Тетяни Яблонської.

Експозицію можна побачити у виставковій залі 4-го поверху МВЦ. Вона триватиме до 12 листопада і працюватиме згідно з графіком музею.