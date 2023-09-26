"[Не]знищен[н]і": у Києві відкрили виставку, присвячену репресіям української інтелігенції початку ХХ століття
У Музеї видатних діячів української культури розпочалася мультимедійна історична експозиція "[Не]знищен[н]і", яка розповідає про репресії проти інтелігенції на початку минулого століття
Про це інформує Український культурний фонд.
Експозиція розкриває долю людей з оточення родин Старицьких і Косачів: арешт чоловіка Лесі Українки, ув’язнення онуки Михайла Старицького, переслідування родини Івана Франка та показові суди над українською інтелігенцією. Виставка проходить у будинку, де колись жила родина Косачів, а також були сусідами Михайло Старицький із сім’єю та Іван Франко, який часто приходив до них в гості.
Фото: Український культурний фонд
На виставці представлено історії, які були забуті або приховані від громадськості. Виставковий простір наповнений матеріалами з державних архівів, меморіями з Фонду Івана Франка, раритетними фотографіями, особистими речами та предметами з поховань Биківнянського лісу.
"Цей проєкт є вкрай важливим у контексті формування національної пам'яті, адже ми створили його не лише щоб розказати про драматичні сторінки нашої історії, а й щоб ще раз наголосити на злочинах Росії, свідками яких на сьогодні є ми. Це лише продовження того, що вони чинили в минулому. Тому ми маємо про це багато говорити, маємо знати свою історію, знати всю правду, щоб більше не дати себе одурити ніколи знову", – зазначила кураторка проєкту Ольга Гураль.
Фото: Український культурний фонд
Виставку доповнюють емоційні інсталяції – модель тюремної камери, подібної до тієї, яку малювала у своєму щоденнику Людмила Старицька-Черняхівська, вагон поїзда, яким перевозили засуджених на заслання та інсталяція-метафора Биківнянського лісу, де вчинено один з найстрашніших злочинів проти українців.
Фото: Український культурний фонд
Музей видатних діячів української культури запрошує відвідати кураторську екскурсію експозицією в рамках виставки 26 вересня о 16:00. Реєстрація.
Також лекторій Ольги Гураль "Протистояння системі: Людмила Старицька-Черняхівська та її родина у 1930-х роках" відбудеться 28 вересня о 16:00. Реєстрація.
Виставка "[Не]знищен[н]і" діятиме до 31 жовтня. Відвідування заходів безплатне.
Адреса: місто Київ, вулиця Саксаганського, 93-97.
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