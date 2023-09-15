Справжня історія українського козацтва: вийшов другий ролик із серії просвітницького проєкту про міфи пропаганди РФ
Просвітницький проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" цього разу розвінчує стереотипи та забобони про справжнє українське козацтво
Про це інформує Медіацентр Україна.
"Ви дізнаєтесь, яким століттям датуються перші згадки про козаків в історичних джерелах, на чолі з яким гетьманом козаки виступили проти Москви та коли російський цар Петро I зруйнував столицю козаків Батурин та Чортомлицьку Січ", - пишуть у пресслужбі.
Проєкт складається з серій роликів, які допоможуть дізнатися більше про історію протистояння Росії та України, зруйнують багаторічні міфи та розкриють природу злочинів ворога.
Медіацентр Україна та Український інститут національної пам'яті вирішили створити цей просвітницький проєкт, який у формі коротких відео допоможе розкрити контекст війни для іноземної та внутрішньої аудиторії.
Проєкт "Міфи навколо історії України та вся правда про рашизм" реалізується українською та англійською мовами.
- 31 серпня презентували перший випуск, у якому розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.
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