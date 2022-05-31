Про це повідомила пресслужба єпархії.

Правлячий архієрей на Соборі УПЦ (МП) заявив про “вірність Патріаршій Матері-Церкві” та голосував проти постанов та змін до статуту.

“Зборами благочинних та духовенства прийнято таке рішення припинити поминання за богослужінням митрополита. Онуфрія як Предстоятеля УПЦ. Ровеньківська та Свердловська єпархія залишається під омофором Святійшого Патріарха Московського та всієї Русі”, – йдеться в повідомленні.

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Ровеньківська і Свердловська єпархія - єпархія УПЦ (МП), яка охоплює територію Антрацитівського, Сорокинського, Лутугинського, Довжанського районів і прилягаючих міст обласного підпорядкування на півдні Луганщини.

26 травня УПЦ (МП) оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула ПЦУ умови для перемовин.

При цьому Кримська епархія УПЦ (МП) заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.

Очільник РПЦ, патріарх московський Кирило назвав рішення Собору "мудрим".