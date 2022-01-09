Епіфаній пояснив, як треба вдягатися до церкви
Церква має певний дрескод, проте зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування храму
Про це розповів предстоятель Православної церкви України, митрополит київський Епіфаній, пише Главком.
"Якщо ми візьмемо навіть певні світські заходи, то дуже часто пишуть, що дрескод повинен бути таким-то. Також і в церкві є певний дрескод", - сказав священнослужитель.
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Митрополит Епіфаній уточнив, що людина, яка приходить до храму, повинна бути скромною і одягатися відповідно. Однак зовнішній вигляд не повинен бути перешкодою для відвідування церкви.
"Тому що якщо жінка прийде без хустки і її не пустять, то вона вже, можливо, більше ніколи не прийде в храм", - додав митрополит.
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За його словами, Православна церква України (ПЦУ) практично кожен місяць у засобах масової інформації та соцмережах розкриває й інші міфи про релігію.
"Ми повинні про це говорити, ми не повинні замовчувати те, що у нас болить, те, що є актуальним, якщо ми хочемо бути більш сучасними", - зазначив Епіфаній.
- Нагадаємо, три роки тому Україна отримала Томос.
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