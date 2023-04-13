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Епіфаній: супротивники ПЦУ намагаються нав'язати їй імідж "церкви Порошенка", але її позицію не контролює жоден політик

13 квітня, 2023 четвер
22:51
Культура ПЦУ, Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що супротивники ПЦУ намагаються представити її учасницею внутрішньополітичної міжпартійної боротьби

Про це Епіфаній сказав у зверненні до українців.

"Сьогодні Великий четвер, який в народі називають чистим. Історичне значення нинішніх подій для звільнення українського православ'я від ярма "русского міра" спонукає мене саме сьогодні звернутися до всіх вас. Завдяки підтримці переважної більшості українського суспільства та рішучим крокам нашої держави таке звільнення успішно триває. Саме тому супротивники, як видно, використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому. Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити Православну Церкву України заручницею чи учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього", - сказав Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ наголосив, що жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати для церкви виняткової чи тим більше контролюючої ролі.

"За принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову наші супротивники наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав'язуючи їй імідж "церкви Петра Порошенка". У такий саме спосіб свого часу намагалися Київський Патріархат подавати як "церкву Кравчука" – нібито виключно партійний політичний проект, який працює лише на імідж однієї особи. Ми неодноразово спростовували такі брехливі плітки не лише через заяви, але самими реаліями нашого життя. Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув'язувати нашу Помісну Церкву", - сказав митрополит.

Епіфаній також нагадав, що московська УПЦ МП натомість має тісні зв'язки з проросійськими політиками.

"Роками структура Московського Патріархату в Україні розбудовувалася саме за такою хибною моделлю тіньового контролю. Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками "акціонерного товариства", що вирішують за спиною "найнятих менеджерів" у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського Патріархату в Україні", - сказав Епіфаній.

За словами предстоятеля ПЦУ, супротивники української церкви намагаються підірвати її співпрацю з державою, спрямовану на протидію російській агресії.

"Мені відомо, що користуючись звичайними в демократичному суспільстві процесами політичної конкуренції наші супротивники вживають шалених зусиль, щоби підірвати довіру і співпрацю, зокрема між нами і державою, спрямовані на протидію агресії "русского міра". Різними каналами поширюють цілком брехливу інформацію про те, що керівництво Православної Церкви України і особисто Предстоятель нібито кимось контролюються і спрямовуються в діях. Такі твердження – відверта брехня і брудний наклеп. Жоден, підкреслюю – жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень Церкви. Тим більше цього не мають і не можуть мати якісь регіональні клани, які від початку вперто намагалися його добитися, але зазнали фіаско", - сказав Епіфаній.

  • Раніше Епіфаній заявив, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) "тероризує" ченців Києво-Печерської Лаври, які хочуть перейти до ПЦУ.
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Суспільство
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Епіфаній
Митрополит Епіфаній
ПЦУ
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