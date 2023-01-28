Епіфаній відвідав Константинополь та зустрівся з патріархом Варфоломієм

Про це митрополит Епіфаній написав у фейсбук.

Очільник ПЦУ зазначив, що Варфоломій захоплюється сміливістю українського народу і молиться за нього та його перемогу.

"Ми засуджуємо цю війну, російську агресію проти України. Це диявольська війна, яку породила неправда. Я про це сказав у своєму виступі нещодавно на форумі в Абу Дабі, і більшість присутніх вітали це визначення аплодисментами", - процитував Варфоломія Предстоятель ПЦУ.

Також Епіфаній поділилися з Вселенським Патріархом новиною про те, що мав велику духовну радість вже двічі служити літургію в соборному храмі Києво-Печерської лаври. На що Його Всесвятість сказав: "Нехай Бог благословить, щоби вся Лавра була українською!".

Епіфаній також очолив унікальне богослужіння в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі.

"Як Предстоятель Православної Церкви України сподобився очолити хоростасію в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі, яку зазвичай очолює Патріарх. Хоростасія – це служіння, яке звершує священик і диякон у присутності та з благословення архієрея, який стоїть на троні, очолюючи його. Така традиція існує у Вселенському Патріархаті для низки урочистих служб", - пояснив митрополит.

Нинішня служба була присвячена вшануванню перенесення мощей святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.

Нагадаємо, 27 січня делегація Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій мала першу зустріч із Папою Римським Франциском.

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