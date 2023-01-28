Епіфаній відвідав Константинополь та зустрівся з патріархом Варфоломієм
Предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав Константинополь і зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, який засудив російську агресію в Україні, як диявольську
Про це митрополит Епіфаній написав у фейсбук.
Очільник ПЦУ зазначив, що Варфоломій захоплюється сміливістю українського народу і молиться за нього та його перемогу.
"Ми засуджуємо цю війну, російську агресію проти України. Це диявольська війна, яку породила неправда. Я про це сказав у своєму виступі нещодавно на форумі в Абу Дабі, і більшість присутніх вітали це визначення аплодисментами", - процитував Варфоломія Предстоятель ПЦУ.
Також Епіфаній поділилися з Вселенським Патріархом новиною про те, що мав велику духовну радість вже двічі служити літургію в соборному храмі Києво-Печерської лаври. На що Його Всесвятість сказав: "Нехай Бог благословить, щоби вся Лавра була українською!".
Епіфаній також очолив унікальне богослужіння в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі.
"Як Предстоятель Православної Церкви України сподобився очолити хоростасію в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі, яку зазвичай очолює Патріарх. Хоростасія – це служіння, яке звершує священик і диякон у присутності та з благословення архієрея, який стоїть на троні, очолюючи його. Така традиція існує у Вселенському Патріархаті для низки урочистих служб", - пояснив митрополит.
Нинішня служба була присвячена вшануванню перенесення мощей святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського.
- Нагадаємо, 27 січня делегація Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій мала першу зустріч із Папою Римським Франциском.
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