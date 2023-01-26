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"Нехай Бог благословить Україну даром миру!": Папа Франциск зустрівся з представниками церков України

26 січня, 2023 четвер
05:22
Світ Папа Франциск зустрівся з представниками церков України

25 січня у Ватикані відбулася зустріч делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій України з Папою Римським Франциском

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Голова делегації єпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян від імені Ради привітав Папу Франциска і подякував йому за зустріч.

"Пригадуючи теплу зустріч зі святим Папою Іваном Павлом II у Києві в 2001 році, для нас особливо приємно сьогодні бачити продовження цього міжрелігійного та міжконфесійного діалогу тепер у Апостольській столиці", – сказав він.

"Для нас є надзвичайно важливою – продовжив єпископ Маркос – ця можливість поділитися з Вами як почуттями болю і страждань, які переживає наш народ у цей час визвольної боротьби з російським агресором, так і прикладами жертовної солідарності та відчайдушного героїзму наших цивільних співгромадян і захисників-військових, які практично втілюють Господню заповідь: "Люби свого ближнього, як самого себе", покладаючи свої душі та матеріальні блага, щоб врятувати Український народ від знищення".

Єпископ Маркос висловив переконання, що сьогодні голос Церкви і релігійних спільнот різних конфесій має голосно звучати в усьому світі за відновлення поваги до принципів і норм міжнародного права і основоположних прав людини та їх дотримання.

"І ми щиро віримо, що Ваш і наш голос проти цієї несправедливої російської агресії, на захист скривдженого та зраненого українського народу буде почуто! І ми щиро сподіваємося незабаром гостинно прийняти Вас у Києві під мирним небом вільної та незалежної демократичної України!" – підкреслив глава делегації ВРЦіРО.

На згадку про візит єпископ Маркос подарував Папі Франциску дитячий малюнок, який символізує любов до України. Також Понтифіку було передано зменшену копію скульптури Архістратига Михаїла, яка є частиною фонтану в парку "Володимирська гірка" у Києві.

Папа Франциск відповів, що він вдячний Богу за те, що ця зустріч дозволяє йому певним чином мати близький контакт з українським народом, який є завжди присутній у його молитвах протягом цих місяців. Також подякував присутнім, що релігійні організації в Україні спільно працюють задля допомоги людям і швидкого досягнення миру

"Ваші діяння, здійснені з наполегливістю і мужністю, ефективно готують завтрашній день, день миру, в якому економічні та політичні інтереси, що породжують війну, нарешті поступляться місцем спільному благу народів. Щодня я молюся про це. Молюся з вами і за вас, дорогі брати, за ваш народ, за улюблений український народ. Нехай Бог благословить його даром миру!".

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Україна
Ватикан
Папа Римський Франциск
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