Епіфаній заборонив Філарету призначати священиків та приймати у ченці

Епіфаній нагадав, що рішенням Священного Синоду, затвердженим Архієрейським Собором Православної Церкви України 14 грудня 2019 року визначено, що у повній відповідності з канонічними правилами єдиним керуючим Київською єпархією є предстоятель православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України, а "почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією", розповідає Еспресо.TV.



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"Це означає, що Вам (Філарету - ред.), як архієрею на спокої, заборонено вчиняти дії, які є виключною прерогативою правлячого єпископа, зокрема надавати благословення на постриг в чернецтво, здійснювати рукоположення в будь-який священний сан, надавати церковні нагороди, видавати документи про призначення і звільнення кліриків та інших церковних посадових осіб, скликати та очолювати церковні зібрання для вирішення будь-яких питань"», - наголосив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній зазначив, що на цій підставі та маючи відповідне підтвердження у згаданій вище постанові Священного Синоду ще раз змушений застерегти аатріарха Філарета від антиканонічних дій і нагадати, що вони не визнаються дійсним зараз та не можуть бути визнаним у майбутньому.





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